29 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Ангелина Потеряйко, , 13:35 — REGNUM Прогресс в области цифровых технологий поразительно совпал с пандемией новой коронавирусной инфекции, которая ускорила цифровую трансформацию части мировой экономики. При этом обнаружилось цифровое неравенство — страны развиваются в высокотехнологическом направлении неодинаковыми темпами. Отставание идет даже в такой знаменитой своими программистами стране, как Индия, промышленные предприятия которой прекрасно функционируют, не имея веб-сайтов.

Цифровой мир

Но стремление единого глобального центра трансформировать национальные экономики по одному лекалу приводит к тому, что появляются измерители цифровой зрелости государств.

Аадъюнкт-профессор Университета штата Вашингтон в Сиднее Пол Маккарти предлагает измерять уровень цифровой трансформации страны по двум показателям.

Первый показатель — цифровая внутренняя инфраструктура (DDI) — появляется путём учёта количества веб-сайтов в каждой стране, используя национальный домен верхнего уровня в качестве простого фильтра по географическому признаку.

По этому признаку Маккарти определил, что первую десятку стран с цифровой зрелостью составляют Соединенные Штаты, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Новая Зеландия и Австралия. Подсчитать учёным не удалось Китай и Японию, так как в этих странах разработаны свои собственные цифровые экосистемы и онлайн-технологии.

Индекс цифровой экономики Digital-strategy.ec.europa.eu

Второй показатель — инфраструктура цифрового экспорта (DXI). Подсчитывается количество веб-сайтов, зарегистрированных в каждой стране, по их физическому адресу, но учитываются только те, которые находятся за пределами доменного пространства страны верхнего уровня. Маккарти приходит к открытию — 10 ведущих стран по этому признаку аналогичны списку стран с самой лучшей внутренней цифровой инфраструктурой, за исключением Канады и Германии, которые имеют более высокие перспективы и ориентацию на глобальный цифровой экспорт.

В ЕС также разработаны показатели цифровой зрелости, по которым маркируются страны блока.

Индекс цифровой экономики и общества отслеживает прогресс, достигнутый в государствах-членах по пяти направлениям:

— человеческий капитал

— связь

— интеграция цифровых технологий

— цифровые государственные услуги

— исследования и разработки в области ИКТ.

Индекс показывает разрыв между цифровыми лидерами ЕС и странами с самыми низкими показателями индекса (самый высокий показатель индекса — у Дании, самый низкий — у Румынии).

Флаги государств-членов Европейского союза

Поэтому до 2030 года ЕС живёт в условиях объявленного десятилетия цифровых технологий.

Политическая программа «Путь к цифровому десятилетию», представленная в сентябре 2021 года, устанавливает в государствах-членах новую форму управления финансами. В рамках Фонда восстановления и устойчивости государства — члены ЕС обязаны потратить не менее 20% своих национальных ресурсов на цифровые технологии.

Индекс цифровой экономики создаёт и Bloomberg.

Индекс измеряет объем инвестиций компаний в собственные технологические категории.

Цифровую экономику измерили в странах Персидского залива. Согласно новому отчету консалтинговой компании Strategy&, она растет вдвое быстрее, чем в странах с развитой экономикой, и темпы её роста могут добавить к региональному валовому внутреннему продукту до 255 миллиардов долларов. В отчете говорится, что зрелость цифровой экономики стран Персидского залива может достичь уровня зрелости стран ОЭСР уже через пять лет.

Большинство стран Персидского залива получили высокие баллы в Индексе цифровой экономики, в котором за период 2010—2020 годов было оценено 109 стран по пяти основным критериям, а именно: денежные фонды, таланты, инновации, внедрение и местное производство. В региональном масштабе индекс возглавили Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Серверная

Такого рода индексы — отличный инструмент для транснациональных корпораций для принятия решений об инвестициях в тот или иной регион. Кроме того, уровень цифровой грамотности населения даёт представление о человеческом капитале — важнейшем ресурсе, требуемом сегодня для экспансии цифровых технологий во все сферы жизни человека любого пола и возраста. Возможно, в недалеком будущем на уровне ООН будут поставлены цели по достижению каждым государством цифровой зрелости, а те страны, которые не смогут её достичь, будут вынуждены обзавестись иностранными кредитами для её достижения под обеспечение землями, производствами и природными ресурсами.

Сегодня мы наблюдаем аналогичную политику ряда стран в области климата. Ничто не мешает им в дополнение к глобальной декарбонизации развернуть и глобальную диджитализацию.

Читайте развитие сюжета: Китай идёт к мировому лидерству в цифровой экономике