Москва, , 11:53 — REGNUM Безопасность расчётов в долларах на сегодняшний день остаётся под сомнением. Об этом в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме 29 ноября заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Злоупотребление ролью доллара для достижения исключительно собственных целей, а также проводимая Федеральной резервной системой США политика количественного смягчения — по сути, наводнения мировой экономики избыточной денежной массой — снижает привлекательность доллара в качестве основной валюты международных расчётов и ставит под сомнение использование доллара как безопасного средства платежа», — пояснил Сечин.

В результате доля доллара в мировых резервах центральных банков на данный момент поставляет около 59% — это минимальный показатель за последние пять лет, добавил глава «Роснефти».

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При этом он подчеркнул, что высокие объёмы торговли России и Китая создают значимый потенциал взаиморасчетов в юанях и рублях.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов заявил о постепенном сокращении роли доллара в современной международной торговле. По его словам, если последние 20 лет 80% и даже почти 90% мировой торговли велось в долларах, то сегодня — только около 50%.

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