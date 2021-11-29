Киров, , 11:53 — REGNUM После возгорания автобуса с пассажирами прокурор Кировской области Андрей Оборок поручил прокуратуре Первомайского района Кирова провести проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок в деятельности автотранспортного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дымящийся автобус Пресс-служба прокуратуры Кировской области

В надзорном ведомстве уточнили, что результаты проверки будут контролироваться руководством областной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 ноября при движении по улице Воровского в районе остановки общественного транспорта у администрации Кирова при движении загорелся автобус №84. В салоне находились 25 пассажиров. Никто не пострадал, поскольку граждане самостоятельно эвакуировались до приезда оперативных служб.

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