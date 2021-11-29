Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали и осудили предпринимателя из Афганистана, который на рынке в Апраксином дворе продавал незаконные средства для слежки и прослушивания. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба УФСБ России по городу СПБ и Ло Обыски в Апраксином дворе.

Ранее следственный отдел по Адмиралтейскому району возбудил уголовное дело по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). В марте сотрудники УФСБ России задержали гражданина Республики Афганистан, которого обвинили в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

«При нем обнаружены и изъяты предметы и документы, изобличающие его в совершении указанного преступления», — добавили в ведомстве.

В понедельник, 29 ноября, Куйбышевский районный суд Петербурга признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа 80 тыс. рублей.