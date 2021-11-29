Пенза, , 11:54 — REGNUM В последний осенний день, 30 ноября в Пензенской области ожидается ветреная погода с сильным дождем. Соответствующий прогноз составлен региональными метеослужбами.

Дождь Bru-nO

Во вторник, 30 ноября местами по Пензенской области ожидаются порывы южного ветра до 20 м/с, ночью местами пройдет сильный дождь. Температура воздуха в течение суток составит +3…+8 градусов.

Небольшое похолодание ожидается в ночь на 1 декабря. Столбики термометров опустятся до —2 градусов, вероятен небольшой снег, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае неделя (29 ноября — 5 декабря) ожидается аномально теплой, ветреной и влажной. За этот период в Прикамье может выпасть 200−250% от нормы осадков. На севере края ожидается более 40 мм осадков.

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