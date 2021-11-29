Биробиджан, 29 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. На спортивной площадке в городе Бирск Еврейской автономии ребёнок травмировался из-за незакреплённых конструкций. Прокуратура пытается взыскать с чиновников, допустивших эту ситуацию, моральный ущерб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

На детской площадке

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Девочка получила многочисленные ушибы и ссадины потому, что оперлась на плохо прикреплённую металлическую конструкцию. В том числе, в неисправном состоянии находилась горка. Мать ребёнка обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство намерено взыскать в пользу девочки 300 тыс. рублей морального ущерба.

Прокуратура сделала вывод, что конструкции на детской площадке не соответствовали требованиям и представляли опасность для детей. Причиной этого называют непринятие органом местного самоуправления мер по надлежащему содержанию детских спортплощадок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области прокуратурой Мосальского района проводится проверка по факту травмирования ребенка на детской площадке. Он получил травму головы потому, что обломилась перекладина, на которой держались качели.