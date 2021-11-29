Калуга, , 12:07 — REGNUM В Калужской области в 2021 году восстановлена занятость 12 тысяч граждан, при этом количество занятых граждан сократилось и составило 511 тыс. 600 человек, а количество безработных возросло и достигло 28 тыс. 200 человек. Об этом 29 ноября заявила на заседании областного правительства заместитель министра труда и социальной защиты региона Лариса Кулакова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На заседании обсудили меры достижения допандемических значений показателей занятости населения на региональном рынке труда и результатах модернизации областной службы занятости. На начало 2021 года численность граждан, готовых трудоустроиться по найму, составляла 539 тыс. 800 человек, на учёте в целях поиска подходящей работы состояли 8,5 тыс. граждан, не занятых трудовой деятельностью, в том числе на учете по безработице — 7,2 тыс. человек, что в 3,2 раза больше, чем на начало 2020 года. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,35% (в 2019 году — 0,41%).

Новым форматом вовлечения в трудовую занятость, развитие предпринимательских инициатив стала реализация органами социальной защиты совместно со службой занятости проекта социального контракта для малоимущих граждан. Цель — поменять статус получателя пособия на статус активного работника. С начала года заключено более тысячи социальных контрактов. Одновременно шли модернизация службы занятости и переход на взаимодействие с клиентами в новых форматах на единой цифровой платформе портала «Работа в России». Жители региона одними из первых в России смогли воспользоваться электронными услугами для поиска работы, а работодатели — для подбора персонала. Это стало возможным благодаря участию Калужской области в соответствующем пилотном проекте. В течение 2021 года мероприятиями по восстановлению занятости охвачено более 21 тысячи человек, численность восстановивших занятость граждан — 12 тысяч.

«Результаты хорошие. Но обращаю ваше внимание, что есть услуги, которые вы оказываете и которые очень востребованы людьми, но не всегда доходят до адресата. В частности, вопросы реализации программы социальных контрактов в том виде, в котором сегодня реализуются. Люди готовы заключать такие контракты, но не всегда имеют такую возможность. Прошу очень внимательно к этому отнестись», — отметил губернатор области Владислав Шапша.

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