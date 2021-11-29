Москва, , 11:44 — REGNUM На пересечении Юго-Восточной хорды и Южной рокады в Москве будет построено семь путепроводов, сообщил 29 ноября вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Автомобильная развязка Цитата из х/ф «Солярис». Реж. Андрей Тарковский. 1972. СССР

Он рассказал, что развязку возведут в рамках строительства Южной рокады на участке от Каспийской улицы до Первого Котляковского переулка.

«Это сложный инженерный объект, в составе которого планируется построить десять искусственных сооружений: семь путепроводов и три подземных пешеходных перехода», — заявил Бочкарёв.

По его словам, общая протяжённость этих путепроводов превысит два километра. В настоящее время готовность Южной рокады оценивается в 36%.