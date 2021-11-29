Онгудайский район, Алтай, 29 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. На дорогах Республики Алтай за прошедшие выходные произошло два ДТП, в которых пострадали люди. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону 29 ноября.

МВД по Республике Алтай ДТП на Алтае

В Кош-Агачском районе 36-летняя местная жительница за рулём автомобиля Toyota Allion, не справилась с управлением и слетела в кювет, после чего машина опрокинулась. Водитель с различными травмами была госпитализирована в районную больницу.

В селе Онгудай 21-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в деревянное ограждение дома. Молодой человек, как отмечается, не имеет водительских прав и в момент ДТП был пьян. В результате его доставили в больницу.

«В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ», — отметили в ведомстве.