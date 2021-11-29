Москва, 29 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Молоко и молочные продукты относятся к продуктам с высокими показателями пищевой ценности, поэтому их употребление в рационе питания полезно для человека, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Zoom.me Молочные продукты

В молочных продуктах содержится значительное количество незаменимых нутриентов, обладающих высокой переваримостью и усвояемостью. В питании человека молочные продукты являются основными источниками животного белка (незаменимых аминокислот). В одной чашке молока содержится белок, углеводы, витамины группы А и В, кальций, калий и фосфор.

При этом в ведомстве предупредили, что употребление молочной продукции ненадлежащего качества может стать причиной возникновения ряда заболеваний, например, острых кишечных инфекций. Также через сырое молоко больных коров человеку предаются такие тяжелые инфекции как туберкулез, бруцеллез и ящур.

ИА REGNUM ранее сообщало, разные виды молочной продукции к концу 2021 года могут прибавить в цене на 5−8%.

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