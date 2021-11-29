Киров, , 11:42 — REGNUM Утром 29 ноября на улице Воровского в Кирове загорелся автобус, в салоне которого находились 25 пассажиров. Об этом сообщает управление МЧС по Кировской области.

Кировский автобус после возгорания Пресс-служба управления МЧСМ по Кировской области

Автобус следовал по маршруту №84. По данным МЧС, возгорание произошло во время движения транспортного средства. Пассажиры успели оперативно покинуть салон горящего автобуса до прибытия сил и средств управления. Никто не пострадал.

«Причина происшествия и обстоятельства уточняются. Движение не перекрыто», — добавили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, на одном из остановочных пунктов Якутска произошло возгорание автобуса ПАЗ. Находившиеся в нём люди успели эвакуироваться. Инцидент также произошел 29 ноября.

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