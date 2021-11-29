Мадрид, , 11:41 — REGNUM Сборная России по теннису в матче четвертьфинала Кубка Дэвиса сыграет с национальной командой Швеции. Об этом 29 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом победитель этого противостояния встретится в полуфинале с выигравшим в паре Великобритания — Германия.

Отметим, ранее российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв обыграли в матче парного разряда на Кубке Дэвиса в трех сетах со счётом 4:6, 6:2, 6:4 испанцев Марселя Гранольерса и Фелисьяно Лопеса. После этого счет в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса между Россией и Испанией стал 2−1, в результате чего российская команда вышла в следующий круг турнира с первого места, а испанская закончила свои выступления на нем.

Также в других матчах Кубка Дэвиса сборная Сербии сыграет с Казахстаном, а команда Италия встретится с Хорватией.