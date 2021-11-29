Кострома, 29 ноября 2021, 11:42 — REGNUM В Костромской области нет ни одного случая смерти от COVID-19 среди вакцинированных от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона. Граждане, получившие прививки, не испытывали серьёзных проблем со здоровьем после перенесённой болезни.

Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»
Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»
05.rospotrebnadzor.ru
«В Костромской области летальность от новой коронавирусной инфекции составила 2% от количества всех заболевших в регионе. Вакцинированных против COVID-19 среди них не зарегистрировано. Случаи тяжелых осложнений после перенесенного заболевания у вакцинированных против COVID-19 не зарегистрированы», — говорится в официальном ответе департамента.

За всё время пандемии в Костромской области коронавирус диагностировали у 44,5 тысячи человек, в том числе у 2,7 тысячи детей. 976 взрослых скончались, детских смертей от инфекции не случалось. По данным регионального штаба на 29 ноября прививки против коронавируса сделали 265 тысяч 485 костромичей, или 66,5% от плана. По мнению главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина, привить 80% взрослого населения региона у медиков получится до конца текущего года.

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