Кострома, , 11:42 — REGNUM В Костромской области нет ни одного случая смерти от COVID-19 среди вакцинированных от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона. Граждане, получившие прививки, не испытывали серьёзных проблем со здоровьем после перенесённой болезни.

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«В Костромской области летальность от новой коронавирусной инфекции составила 2% от количества всех заболевших в регионе. Вакцинированных против COVID-19 среди них не зарегистрировано. Случаи тяжелых осложнений после перенесенного заболевания у вакцинированных против COVID-19 не зарегистрированы», — говорится в официальном ответе департамента.

За всё время пандемии в Костромской области коронавирус диагностировали у 44,5 тысячи человек, в том числе у 2,7 тысячи детей. 976 взрослых скончались, детских смертей от инфекции не случалось. По данным регионального штаба на 29 ноября прививки против коронавируса сделали 265 тысяч 485 костромичей, или 66,5% от плана. По мнению главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина, привить 80% взрослого населения региона у медиков получится до конца текущего года.

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