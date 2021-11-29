Мадрид, , 11:40 — REGNUM Испания вводит десятидневный карантин для всех путешественников, прибывающих из стран, считающихся зонами повышенного риска, из-за нового вида коронавируса «Омикрон». Об этом пишет агентство EFE.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В понедельник, 29 ноября, в Официальной государственной газете был опубликован приказ министерства здравоохранения Испании о введении этой ограничительной меры в отношении рейсов, прибывающих в Испанию с промежуточными посадками или без них из любого аэропорта, расположенного в Ботсване, Эсватини, Лесото, Мозамбике, Намибии, ЮАР и Зимбабве.

Ранее сразу несколько стран заявили о случаях выявления вида коронавируса «Омикрон», который, как предполагается, произошёл в ЮАР.