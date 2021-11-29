Балашиха, Московская область, 29 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Жители жилого комплекса «Измайловский лес», расположенного в подмосковной Балашихе и принадлежащего застройщику ГК «ПИК», обнаружили в одном из нежилых домов праздничные огоньки-гирлянды. Фотография и видеоролик с иллюминацией в окне одной из квартир распространяются в чатах жилого комплекса (есть в распоряжении ИА REGNUM).

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Новогодняя ель в свете гирлянд

На кадрах видно, как в жилом корпусе 5.1 в первой секции со стороны торца здания в окне одной из квартир горит праздничная иллюминация-гирлянда.

Согласно статусу корпуса 5.1 в ЖК «Измайловский лес» на сайте ГК «ПИК», идёт завершение строительства жилого дома. Заселение жильцов, согласно информации на сайте, должно произойти до 1 июня 2022 года.

Покупатели квартир в корпусе 5.1 уточняют, что дом ещё не заселён, и в нём, скорее всего, идут отделочные работы. Они также отметили, что ранее в окнах некоторых квартир дома по ночам горел свет. Жильцы уже введённых в эксплуатацию корпусов не исключают, что рабочие, занимающиеся отделкой квартиры, живут прямо в ней и украсили помещение к Новому году.