Екатеринбург, , 11:37 — REGNUM В Свердловской области бывший сотрудник авиакомпании «Уральские авиалинии» вернёт работодателю почти 400 тысяч рублей. Ранее эти деньги были потрачены на его обучение, сообщает пресс-служба областного суда.

Деньги Pixabay.com

Работодатель оплатил курсы повышения квалификации сотрудника. Согласно договору, мужчина после обучения должен был отработать в авиакомпании пять лет. Однако работник договор нарушил. Должность второго пилота он занимал всего несколько месяцев.

Авиакомпания обратилась в суд. Она просила взыскать с мужчины более 1 миллиона рублей. Суд удовлетворил иск лишь частично. Свердловчанина обязали выплатить «Уральским авиалиниям» 394 382 рубля за свое переобучение.