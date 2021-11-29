Стокгольм, 29 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. 24 ноября, аккурат после принятия бюджета правой оппозиции, партия «Зеленых» покинула правительство Швеции, после чего новоизбранная премьер-министр Магдалена Андерссон была вынуждена уйти в отставку. Сегодня, 29 ноября риксдаг снова соберется для ее избрания. Однако лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи заявила в студии телеканала SVT за несколько часов голосования, что ее партия поступила правильно, выйдя из правительства.

Mp.se Мэрта Стеневи

«Когда мы столкнулись с ситуацией, когда мы не сможем управлять на основании того бюджета, о принятии которого мы договаривались, и когда «Центристы» поступили так, как они поступили, то есть позволили бюджету, разработанному Йимми Окессоном, пройти, мы приняли решение не оставаться далее в правительстве», — заявила Стеневи.

«Думаю, тогда было вполне разумно рассчитывать на то, что наш бюджет пройдет. Мы заключили хорошие соглашения, но вместо этого «Центристы» решили пропустить бюджет, который увеличит выбросы CO2 в Швеции», — отметила парламентарий.