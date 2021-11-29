Тбилиси, 29 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Возле здания Тбилисского городского суда, где 29 ноября проходит судебное заседание по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, произошла потасовка между участниками акции протеста и сотрудниками полиции. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Грузия

По данным журналистов, один из участников протестного митинга, который устроила основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД), забрался на будку службы безопасности у здания суда. Когда правоохранители начали его снимать, то другие протестующие попытались им помешать.

Сообщается, что пострадавшие в ходе потасовки есть и среди полиции, и среди активистов. В ЕНД обвинили правоохранителей в «провокации».

"Политически нанятые полицейские начали брызгать в мирных жителей спреями», — заявил журналистам член ЕНД Акакий Минашвили.

Ранее в Тбилисский городской суд доставили Саакашвили. Сегодня рассматривается дело о жёстком разгоне протестного митинга в ноябре 2007 года. Это первый раз, когда экс-президенту разрешили присутствовать в суде. Организаторы акции протеста у здания суда пообещали, что митинг будет мирным.

Напомним, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы ещё по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. В ноябре прошли два судебных заседания, но Пенитенциарная служба оба раза отказалась доставить в суд экс-президента.