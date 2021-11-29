Ташкент, , 11:33 — REGNUM Цент гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю, неделя начнется с теплой погоды, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Начало зимы встретит жителей Узбекистана аномально теплой погодой, 1−2 декабря ожидается вынос теплой воздушной массы с районов зарубежного юга, температура повысится ночью до 6−9 градусов тепла, днем — до 17−22 градусов тепла, что на 8−11 градусов выше нормы для начала декабря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «лишь на северные районы 2 декабря ожидается вторжение слабовлажной и прохладной воздушной массы, с которыми по Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен дождь».

«Вторжение влажного воздуха 3 декабря распространится на остальную территорию республики. В отдельных районах республики, кроме северных и Ферганской долины, не исключена вероятность выпадения небольшого дождя», — сообщает служба.

Отмечается, что температурный фон 3 декабря незначительно снизится, но будет всё ещё выше нормы. «В дневные часы температура воздуха составит 13−18 градусов тепла», говорится в сообщении.