Севастополь, 29 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 29 ноября. Сутками ранее, 28 ноября, сообщалось о 249 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 48 556 человек», — уточнили в оперштабе.

Выздоровели, по последним данным, 44 330 человек, в том числе за минувшие сутки выписаны 424 пациента. Скончались в общей сложности 1676 севастопольцев. За минувшие сутки статистику пополнили ещё восемь летальных исходов — скончались пациенты в возрасте от 69 до 89 лет.