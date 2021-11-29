Дакар, , 11:54 — REGNUM Власти Сенегала хотели бы, чтобы Китай поддержал страны Сахеля в борьбе с терроризмом и ирредентизмом, заявила глава сенегальского МИД Айссата Талл Салл во время встречи со своим китайским коллегой Ван И в Дакаре.

Си Цзиньпин прибыл в Сенегал с официальным визитом. Июль 2018 года Focac.org

«В рамках нашего сотрудничества в Сахеле мы бы хотели, чтобы голос Китая, учитывая его влияние, был сильным голосом в поддержку Сенегала и всех стран, которых касается проблема отсутствия безопасности в Сахеле», — говорится в выступлении министра, запись которого опубликована телеканалом RTS 1 в Facebook.

По словам Айссаты Талл Салл, при поддержке КНР у Сенегала и других африканских стран появилось бы больше правовых средств для борьбы с террористами и ирредентистами.

Китай вкладывает средства в развитие сельского хозяйства Сенегала, его здравоохранение, промышленность, культуру, инфраструктуру, спорт и другие сферы экономики, добавила она.

Читайте также: Из-за Китая США превращаются в региональную державу — Foreign Affairs