Москва, 29 ноября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В России уже в текущем году могут вырасти цены на бытовую технику. О возможном подорожании примерно на 10−15% российского потребителя предупредили производители.

Orenburg-gov.ru Орский завод холодильников

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К росту цен может привести новый запрет на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов, который вводится с 2022 года, пишет 29 ноября газета «Известия». Бизнес из-за запрета не сможет утилизировать свою продукцию по расширенной ответственности производителя (РОП), поэтому ему придётся выплачивать экосбор, а это отразится на ценах.

Как отметили эксперты, у повышения цен есть и другие причины: в частности, проблемы с контейнерными перевозками и сообщением с другими странами из-за пандемии.

Специалисты предполагают, что в меньшей степени дорожает небольшая бытовая техника, в большей — крупногабаритный товар, а также телевизоры, ПК, планшеты, ноутбуки. По данным создателя инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, стоимость таких товаров в ноябре 2021 года уже на 10−30% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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По прогнозам специалистов, электроинструменты в 2022 году подорожают на 11%, электроника — на 9%, а мелкая бытовая техника — на 13−15%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию, проведённому аналитиками рекламного программатика Platforma, бытовая техника (её обычно рассматривают как инвестицию и покупают 50,1% опрошенных) оказалась в пятерке самых популярных категорий товаров на распродажах. За ней следует электроника (40,4%), одежда и обувь (39,3%), товары для спорта (19,2%) и косметика и средства гигиены (17,4%). Самым желанным товаром респонденты назвали Iphone 13 (21,7%).