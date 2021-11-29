Париж, 29 ноября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В то время как кампания ревакцинации стартовала во Франции президент Эммануэль Макрон в эти выходные сделал инъекцию вакцины против коронавируса, сообщает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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Эммануэль Макрон ревакцинировался против коронавируса в эти выходные, почти через шесть месяцев после предыдущей инъекции, сделанной 31 мая.

Глава французского государства также сделал прививку от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне обеспокоенности по поводу распространения нового штамма коронавируса министры здравоохранения стран G7 в срочном порядке соберутся 29 ноября в Лондоне.