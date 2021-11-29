Москва, 29 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА не красит ситуация, когда после матча чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» в Москве были задержаны болельщики армейцев. Такое мнение 29 ноября высказал бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин.

Fanatyczny.wordpress.com Футбольные фанаты с зажженными файерами

По словам экс-форварда, которые приводит РИА Новости, в случае, если пиротехнику нельзя использовать на стадионе, за это должны наказывать.

Также Масалитин отметил, что связанные с пандемией ограничения, по его мнению, накладывают свой отпечаток на ситуацию и болельщики с радостью пришли на трибуны, заполнив этим временной отрезок, когда их не пускали на стадион.

«Естественно, ЦСКА теперь накажут. Какие-то ограничения должны быть. Эта ситуация не красит клуб, который сейчас столкнется со штрафами. А хорошие болельщики будут ограничены в доступе на стадион. Одни радуются, а другие плачут», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что десятки болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА были задержаны ОМОНом и полицией после матча 16-го тура чемпионата России с петербургской командой «Зенит» на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.