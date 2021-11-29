Оренбург, 29 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Оренбурге приступили к подготовке площади им. Ленина к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горда.

AnabelBugarin Праздничная гирлянда

В настоящее время завозится оборудование. Его монтаж начнется 30 ноября.

Начать празднично оформлять главную площадь решили с улицы Советской (от ул. Володарского до ул. М. Фадеева). Стометровое пространство украсит коридор светодиодных гирлянд с эффектом «звёздного неба».

Напомним, ранее чиновники анонсировали установку главного новогоднего городка. Его возведение должны начать после того, как введут в строй после капремонта ул. Постникова. Сегодня, 29 ноября, один участок дороги уже открыли для движения транспорта.