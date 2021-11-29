Киев, , 11:29 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины не возбуждало уголовное дело против журналиста Юрия Бутусова после опубликованного видео, на котором он стреляет из гаубицы по территории ДНР, сообщили в ведомстве.

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«Уголовное дело возбуждено не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту. Есть уголовное производство, возбужденное по тому или иному факту, и пока никому не выдвинуто подозрение (предъявлено обвинение)», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее телеграм-канал «Донбасс решает» сообщил, что украинскому журналисту Юрию Бутусову, который опубликовал видеоролик, где он производит выстрел из 152 мм гаубицы Д-20 по позициям ополченцев в ДНР, сделали выговор.

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