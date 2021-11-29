Уфа, 29 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. 23 автомобиля скорой помощи поступили в текущем году в медучреждения Башкирии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Tambov.gov.ru Автомобили скорой медицинской помощи

Сообщается, что кроме этого в 2021 году в Башкирию были поставлены 77 легковых машин для перевозки медицинского персонала.

Отмечается, что в ходе реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» автомобиль поступил и в Акъярскую центральную больницу. На нем будут доставлять пациентов в медицинские организации, медиков будут перевозить до места жительства пациентов. Кроме этого, на автомобиле планируют доставлять лекарства и перевозить биологические материалы для исследований.

Автомобиль УАЗ имеет повышенную проходимость и рассчитан на работу в сложных дорожных условиях.