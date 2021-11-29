Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Необходимость обязательного предъявления QR-кодов, которую ввели в ряде сфер городской жизни власти Петербурга, привела к появлению новых товаров в секторе малого бизнеса. Корреспондент ИА REGNUM изучил предложения предпринимателей.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

С необходимостью использования QR-кодов петербуржцы столкнулись еще с 30 октября. На протяжении ноября жители вынуждены показывать код в музеях, театрах, фитнесе, бассейнах, ряде других общественных мест, открывая при этом приложение «Госуслуги» или находясь в поиске скриншота в телефоне. На этом фоне предприниматели запустили линейку девайсов, которые сокращают время на предъявление QR-кода.

В среднем за 100 рублей предлагают изготовить брелок с изображением индивидуального кода, который можно, например, нацепить на ключи. При этом у покупателей есть выбор: приобрести его на пластиковой основе, либо на металлической.

Так как помимо QR-кода необходимо предъявлять и документ, подтверждающий личность, появились обложки на паспорт с изображением QR-кода, которые можно приобрести за 1700 рублей.

В компаниях по переноске изображений на одежду появилась услуга печати QR-кода на футболках. К тому же люди с чувством юмора смогут добавить к коду дополнительную надпись.

Напомним, что в период обязательного введения масочного режима на торговых площадках в интернете частные объявления по продаже масок незамедлительно блокировались сайтом. Теперь же, помимо аксессуаров для кода, встречаются предложения и по его покупке.