Вашингтон, , 11:28 — REGNUM США и КНР, между которыми разгорается острое противостояние, должны учесть уроки Холодной войны, в противном случае им не избежать катастрофы, пишут Ли Чен и Одд Арне Вестад в статье, вышедшей 29 ноября в Foreign Affairs.

Авторы отмечают, что на сегодняшний день нет единого мнения относительно того, есть ли между противостоянием США и СССР, с одной стороны, и нынешним обострением между Вашингтоном и Пекином, с другой, сходные черты.

Тем не менее большинство экспертов согласны с тем, что из прошлого противостояния можно выделить ряд уроков, благодаря которым можно не дать выйти нынешней напряженности из-под контроля.

Прежде всего Ли и Вестад призвали не делать поспешных выводов о стремлениях и способностях другой стороны. И Соединенные Штаты, и Советский Союз преувеличивали агрессивные намерения друг друга и подчеркивали непримиримые внутриполитические, институциональные и культурные различия как оправдание для массового наращивания военной мощи.

«Сегодня Китай и Соединенные Штаты могут принять меры к тому, чтобы лучше понять стратегические цели другой стороны. Многие американцы теперь считают, что Китай следует стратегии, целью которой является замена США в качестве доминирующей мировой державы, в то время как многие в КНР думают, что Соединенные Штаты намерены ограничить усиление Китая. Такие предположения следует проверять конкретными действиями. И Вашингтон, и Пекин должны научиться полагаться на заслуживающий доверия анализ экспертов, хорошо знающих другую сторону, и избегать интерпретации любых трений с точки зрения наихудшего сценария», — подчеркнули они.

«Это прежде всего касается регионального соперничества. В эпоху разрядки Соединенным Штатам и Советскому Союзу удалось достичь базового уровня доверия, когда дело касалось действий другой стороны в Европе. Китай и Соединенные Штаты должны стремиться к достижению того же в Восточной Азии, даже если конкуренция между двумя сторонами продолжается. В то время как абсолютное стратегическое недоверие имеет тенденцию приводить к обострению и милитаризации конкуренции, благодаря усилиям по укреплению доверия можно смягчить недопонимание, даже если эти меры сами по себе не могут разрешить основной конфликт», — добавили Ли и Вестад.

Кроме того, важную роль сыграла личная дипломатия. Во время Холодной войны лидеры Соединенных Штатов и Советского Союза часто использовали дипломатические средства и личные контакты, чтобы выразить уважение другой стороне как великой державе, даже когда они пытались помешать ее стратегическим замыслам. Благодаря таким усилиям стало легче управлять конкуренцией и, в конечном счете, разрешить ее по мере ослабления идеологической и политической напряженности. Определенная степень взаимного уважения также облегчила попытки отступить от края пропасти в некоторых из самых опасных противостояний холодной войны, таких как кубинский ракетный кризис 1962 года или индо-пакистанская война 1971 года.

«Какой бы неточной ни была аналогия с Холодной войной, политикам сегодня есть какие уроки взять из этой истории — и получиться у историков, которые знают ее лучше всего», — отметили авторы.

«К сожалению, и в Соединенных Штатах, и в Китае специалисты по истории международных отношений реже общаются с аналитиками и политическими лидерами, чем поколение назад. Учитывая вероятность того, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами будут ухудшаться и впредь, — прежде чем может обозначиться поворот к лучшему — потребуются все накопленные знания прошлого, чтобы предотвратить наихудшие сценарии и вместе обозначить дальнейшие шаги», — заключили они.