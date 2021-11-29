Москва, , 11:50 — REGNUM Исполнитель Филипп Киркоров ответил на заявления продюсера Виктора Дробыша относительно его творчества. Киркоров прокомментировал отрывок из передачи «Звезда в ответе» телеканала «МУЗ-ТВ» 28 ноября в Instagram-аккаунте вещателя.

Филипп Киркоров Okras

https://www.instagram.com/tv/CWyLxYfDdK0/

В ролике Дробыш заявил, что Киркоров «как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 на эстраде и не уходит». На это артист заявил, что продюсер для него «умер»: «Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… это был большой миг маленького человека. Я тебя презираю», — прокомментировал он.

Добавим, что в эфир телеканала «МУЗ-ТВ» вышло шоу «Звезда в ответе», в рамках которого Дробыш должен был объяснить свои прошлые скандальные действия и слова. Несколько отрывков из интервью продюсера были ранее опубликованы в Instagram-аккаунте «МУЗ-ТВ», после чего их заметил Киркоров.

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