Стокгольм, 29 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон, которая, как ожидается, будет назначена премьер-министром Швеции сегодня, 29 ноября, полагает, что сможет управлять страной в соответствии с принятыми бюджетом правой оппозиции. В свою очередь лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») в эфире телеканала SVT тем же днем заявил, что такая позиция Андерссон демонстрирует ее желание цепляться за власть любой ценой.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

«Речь идет о том, как ей остаться у власти любой ценой», — отметил Кристерссон.

Впрочем, сам лидер оппозиции ушел бы в отставку, если бы его бюджет был отвергнут риксдагом.

«Если же она не считает это важным, то в действительности она просто говорит — я хочу править независимо от того, какую политику я провожу», — заявил лидер «Умеренных», комментируя поступок Андерссон.