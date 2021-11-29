Стокгольм, 29 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября в риксдаге состоится голосование по вопросу выбора нового премьер-министра страны, которым, как ожидается, станет лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон, передает телеканал SVT.

Self-taken Шведский риксдаг

Напомним, что в прошлый раз, 24 ноября, Андерссон была избрана риксдагом после того, как 174 депутата проголосовали против ее назначения. Напомним, что согласно парламентской процедуре, для избрания на пост премьер-министра Швеции кандидат не должен набрать 175 или более голосов «против». В политической науке такой порядок избрания премьер-министра называется негативным парламентаризмом.

В случае своего избрания Магдалена Андерссон сменит на посту Стефана Лёвена, который был премьер-министром Швеции последние семь лет. В течение нескольких недель он стоял во главе переходного правительства с ограниченными полномочиями.

Отметим, что помешать Андерссон стать во главе шведского правительства может только случайность, поскольку в риксдаге сформировалось большинство (175 голосов), готовое поддержать ее кандидатуру.