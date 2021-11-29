Чебоксары, 29 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Чебоксарах на заводе «Промлит» произошёл пожар, которому был присвоен первый ранг. В результате происшествия с отравлением госпитализированы двое рабочих, сообщает ГКЧС Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель

Информация о происшествии поступила в ведомства 28 ноября в 11:00, возгорание произошло в Чебоксарах на заводе по проспекту Тракторостроителей, горела конвейерная лента на площади около 200 кв. метров. В управлении МЧС по Чувашии уточняют, что очаг пожара был в литейном цехе завода «Промлит».

Пожару присвоили ранг № 1 БИС и локализовали в 11:38, а ликвидировали в 15:00.

«В результате пожара пострадали двое дежурных электриков, которые госпитализированы с отравлением продуктами горения», — говорят в ГКЧС Чувашии.

Причина возгорания устанавливается.

Всего за последние сутки, 28 ноября, в республике потушили пять пожаров.

По данным ведомства, с начала года в Чувашии зарегистрировано 1470 пожаров, жертвами которых стали 77 человек, ещё 71 житель получил травмы. Материальный ущерб предварительно оценивается в 26 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Козловском районе Чувашии 26 ноября 2021 года в результате пожара погибли пожилые супруги. Следствие полагает, что они отравились продуктами горения. По данному факту идёт проверка.

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