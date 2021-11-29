Барнаул, 29 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) назначили членов нового состава Избирательной комиссии Алтайского края. Об этом 29 ноября известил телеграм-канал избиркома.

Избирком Алтайского края Голосование в Алтайском крае

Согласно постановлению АКЗС, правом решающего голоса наделены: Ирина Игнатовская (предложена для назначения Зональным районным Собранием депутатов); Алексей Казанцев (предложен для назначения партией «Коммунистическая партия Коммунисты России»); Степан Лютов (предложен для назначения партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»); Людмила Михайлова (предложена для назначения Избирательной комиссией Алтайского края); Виктор Панин (предложен для назначения партией «Коммунистическая партия Российской Федерации»); Анна Пономаренко (предложена для назначения Центральной избирательной комиссией РФ); Генри Роор (предложен для назначения Ребрихинским районным Советом народных депутатов).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где с 17 по 19 сентября выбирали не только депутатов Госдумы, но и регионального парламента, в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС) восьмого созыва прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Коммунисты России».

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