Москва, 29 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Новая неделя на мировых рынках началась 29 ноября с восстановления. Впрочем, подъем в сегменте рисковых активов пока выглядит достаточно скромно в сравнении с масштабами распродаж, которые накрыли торговые площадки в минувшую пятницу, 26 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Инвесторы испугались новостей о новом штамме коронавируса, который получил название «Омикрон» и был впервые обнаружен в ЮАР.

Опасаясь нового витка эпидемии, страны одна за другой вводят ограничения на авиасообщение, и в ближайшие дни эта тенденция может получить развитие.

Больше остальных от такого развития событий пострадала нефть, которая пережила худший день в 2021 году. Обвалившись на 13%.

С одной стороны, обвал фьючерсов увеличивает шансы на то, что входе предстоящего заседания страны ОПЕК+ откажутся от наращивания добычи на 400 тыс. баррелей в день в декабре.

Однако, как отметил министр энергетики России Александр Новак, необходимости в срочных мерах на рынке сейчас нет. После обвала к отметке $71 за баррель, Brent отскочила выше $74, но развивать импульс восстановления не торопится — трейдеры боятся свежих негативных сообщений о новом штамме коронавируса.

В целом напряженность в рядах инвесторов сохраняется, и в данном случае отсутствие новостей будет считаться благоприятным развитием этой истории. В этом контексте на предстоящей неделе велика вероятности новых вспышек волатильности.

Вполне возможно, что текущая коррекция рынков окажется так называемым «отскоком дохлой кошки», за которым последует новая волна распродаж, если появятся сообщения о новых выявленных случаях заболевания омикроном, который, как известно, на данный момент, сопровождается множеством мутаций.

Помимо истории со штаммом, на этой неделе игроков будет интересовать свежая экономическая статистика во главе с ключевым пятничным отчетом по занятости в США.

Если цифры подтвердят полное восстановление рынку труда, вероятность более раннего повышения ставки ФРС повысится, что станет дополнительным ударом по сегменту высокодоходных активов и сыграет на руку доллару.

Позднее сегодня выступят три чиновника Федрезерва, в том числе Джером Пауэлл, а 2 декабря президент США Джо Байден прокомментирует ситуацию с новым коронавирусом», — пояснил эксперт.

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