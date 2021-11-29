Оренбург, 29 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Оренбурге подрядчику пришлось заново асфальтировать участок дороги по ул. Володарского, которая недавно была введена в эксплуатацию после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Участок дороги после ремонта

Улицу открыли для движения транспорта 23 ноября. Вскоре оренбуржцы указали на то, что асфальт начал «таять». В мессенджерах появились сообщения и фото проблемного участка.

Мэрия отреагировала на критику и заявила, что разрушенная дорога приведена в надлежащее состояние.

«При осмотре ул. Володарского было выявлено выкрашивание асфальтобетонного покрытия в месте примыкания ул. Володарского к ул. Комсомольской. Подрядчик отфрезеровал участок, где было выявлено разрушение покрытия, и уложил новый слой асфальтобетона. Дорожное полотно приведено в нормативное состояние», — отметили в администрации.