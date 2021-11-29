Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Один человек погиб в сильном пожаре в квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В квартирном пожаре погиб человек (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

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Сообщение о возгорании в многоэтажном жилом доме 4/3 по улице Жени Егоровой поступило на пульт дежурного 29 ноября в 09:28 мск. В двухкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади 50 кв. метров. В 10:13 мск ранг пожара был повышен до №2.

«В 10:47 пожар локализован, ранг пожара понижен до №1-Бис. В 11:05 ликвидация открытого горения, ранг пожара понижен до №1. Погиб один человек», — сообщили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 11 единиц техники и 40 человек личного состава.