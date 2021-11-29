Казань, 29 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Казани на единовременную материальную помощь в этом году могут рассчитывать 248 семей, воспитывающих детей-инвалидов. На эти цели из городского бюджета выделяется более 1 млн рублей, сообщает мэрия.

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В их число в текущем году вошла 121 семья, имеющая двух и более детей-инвалидов, 32 семьи, где родители-инвалиды воспитывают несовершеннолетних детей, 13 одиноких матерей-инвалидов, воспитывающих детей-инвалидов, и 82 одинокие матери-инвалиды, воспитывающие несовершеннолетних детей. Данная мера поддержки является ежегодной.

Кроме того, с 2018 года в Казани для семей, воспитывающих детей-инвалидов, предоставляются льготы по налогу на имущество. В настоящее время такая практика распространена в городах и районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в марте 2021 года в Казани начала работать детская инклюзивная киношкола «Титры». Бесплатное обучение в ней проходят дети с нарушениями слуха и функций опорно-двигательного аппарата в возрасте от 7 до 17 лет и их сверстники, не имеющие ограничений по здоровью.

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