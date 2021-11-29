Закаменск, Бурятия, 29 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В селе Баянгол Закаменского района Бурятии произошло убийство в комплексном центре социального обслуживания населения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 58-летнего постояльца нашли в палате 27 ноября.

Следственное управление СКР по Бурятии Орудие убийства в социальном центре в Бурятии

По подозрению в совершении преступления задержан его 62-летний сосед по палате. Как отмечается, мужчины страдали психическими заболеваниями и получали лечение в учреждении социального обслуживания. По словам подозреваемого, недовольного назначенной ему медикаментозной терапией, он решил совершить самоубийство, чтобы оказаться в другом учреждении.

«27 ноября 2021 года утром мужчина заметил открытые двери в комнату для дежурного персонала. Он прошел в помещение, где хранились столовые приборы, взял кухонный нож, вернулся в коридор и нанёс удар клинком в грудь случайно попавшемуся навстречу постояльцу. Затем обвиняемый вернул нож на место и ушёл курить», — отметили в ведомстве.

Тело убитого спустя несколько минут обнаружили сотрудники учреждения. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «убийство», решается вопрос о заключении задержанного под стражу и назначения судмедэкспертизы по вопросу о его вменяемости.

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