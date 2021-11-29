Симферополь, 29 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Отставку Андрея Рюмшина с поста вице-премьера — министра сельского хозяйства Республики Крым согласовали депутаты Государственного совета Республики Крым 29 ноября в ходе заочного голосования.

Msh.rk.gov.ru Андрей Рюмшин

«Согласовать освобождение от должности заместителя председателя Совета министров Республики Крым — министра сельского хозяйства Республики Крым Рюмшина Андрея Васильевича», — цитирует «Крыминформ» принятое постановление.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Андрей Рюмшин подал заявление об отставке, стало известно 24 ноября.

Андрей Рюмшин занимает пост вице-премьера — министра сельского хозяйства Республики Крым с октября 2019 года, до этого он занимал должность министра сельского хозяйства Крыма.