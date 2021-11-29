Тюмень, 29 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Тюменской области трудоустроилось через службу занятости 67% обратившихся за помощью в поиске работы молодых тюменцев. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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Более 44 тысяч тюменцев в возрасте от 14 до 35 лет обратились в службу занятости населения за содействием в поиске работы в 2021 году. Из них трудоустроено более 29,5 тысяч молодых людей.

«В 2021 году процент трудоустроенных при содействии службы занятости молодых людей превысил аналогичный показатель 2020 года», — отметил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

Помимо этого, 687 молодых безработных направлены на профессиональное обучение, в том числе по наиболее популярным профессиям — парикмахер, повар, водитель погрузчика, младший воспитатель, бухгалтер, водитель автомобиля, делопроизводитель, электрогазосварщик, инспектор по кадрам, тракторист.

Также службы занятости региона помогают развитию молодежного предпринимательства, добавил Александр Сидоров.