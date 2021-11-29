Польский фильм о боксере-узнике могут номинировать на «Золотой глобус»
Варшава, 29 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Фильм «Чемпион» про биографию польского боксера Тадеуша Петшиковского может быть номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает Polskie Radio.
(сс) geralt
Кинематограф
Автор сценария фильма «Чемпион» — польский сценарист Мацей Барчевский.
Барчевский узнал о том, что знаменитый боксер Петшиковском во время Второй Мировой войны был узником нацистского лагеря «Аушвитц-Биркенау», читая один из рассказов писателя Тадеуша Боровского. Последний также бывший узник концлагеря «Аушвиц-Биркенау».
Имена номинантов будут объявлены 13 декабря. Вручение «Золотого глобуса» намечено на 9 января 2022 года.