Варшава, 29 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Фильм «Чемпион» про биографию польского боксера Тадеуша Петшиковского может быть номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает Polskie Radio.

(сс) geralt Кинематограф

Автор сценария фильма «Чемпион» — польский сценарист Мацей Барчевский.

Барчевский узнал о том, что знаменитый боксер Петшиковском во время Второй Мировой войны был узником нацистского лагеря «Аушвитц-Биркенау», читая один из рассказов писателя Тадеуша Боровского. Последний также бывший узник концлагеря «Аушвиц-Биркенау».

Имена номинантов будут объявлены 13 декабря. Вручение «Золотого глобуса» намечено на 9 января 2022 года.