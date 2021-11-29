Амстердам, 29 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

ИА REGNUM Газ

Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов выросла до $1102 за 1 тыс. куб. м.

Таким образом, общий рост цены газа в Европе по сравнению с началом дня превышает 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава турецкого министерства энергетики Фатих Дёнмез заявил, что до конца нынешнего года Турция собирается подписать новые газовые контракты с Россией, срок которых будет составлять от 3 до 10 лет.

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