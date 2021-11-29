Женева, Швейцария, 29 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон» с высокой долей вероятности распространится по всему миру. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

(сс) Yann Forget Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

В организации отметили, что пока не зафиксировано ни одно смертельного случая, связанного с заражением коронавирусом штамма «Омикрон». Однако крупная вспышка инфекции, вызванной этим штаммом, может обернуться серьёзными последствиями.

Документ ВОЗ «Общий риск, связанный с новым вызывающим озабоченность вариантом «омикрон», считается очень высоким»

В организации рекомендуют странам шире тестировать на коронавирус людей, прибывающих из районов распространения штамма «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса B.1.1.529 ранее выявили в Южной Африке, ему присвоили наименование «Омикрон». В ВОЗ полагают, что переболевшие COVID-19 люди могут быть более подвержены заражению этим вариантом вируса.

Читайте также: ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом коронавируса «Омикрон»