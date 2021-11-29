Москва, 29 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В РФ используемая в настоящее время методика подсчета уровня бедности не учитывает характер современного потребления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ утвердили правила определения «границы бедности».

Бедность

«Используемая сейчас методика была разработана еще в советское время и базируется на оценке стоимости еще советской потребительской корзины, которая за 30 лет существенно изменилась, — сказал Цыганов. — А значит, не учитывает характер современного потребления и не отражает реальную картину, а скорее оценивает уровень выживания. Поэтому оценка современного прожиточного минимума будет точнее, но и ее потом придется уточнять из-за инфляции и изменения понимания минимально достаточного прожиточного уровня».

Цыганов подчеркнул, что оценка на основе среднего и медианного уровня оплаты труда, пусть даже с учетом инфляции, тоже не лишена изъянов, так как зависит от развитости рынка труда и защищенности прав работников.

«Но в дальнейшем методика может совершенствоваться, а индексация на уровень инфляции позволяет рассчитывать на регулярное увеличение социальных пособий и выплат хотя бы соразмерно инфляции», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, теперь при расчете показателя «Уровень бедности» вместо прожиточного минимума, в настоящее время устанавливаемого в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности».