Женева, Швейцария, 29 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Ни одного случая смерти, связанного с штаммом коронавируса «Омикрон», не зафиксировано в мире на сегодняшний день. Об этом 29 ноября сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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"На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом «Омикрон», — говорится в обнародованном документе ВОЗ.

В то же время в организации уточнили, что новая разновидность SARS-CoV-2 может стать причиной вспышки нового заболевания и приводить к серьезным последствиям.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ сообщили, что согласно предварительным данным, ранее переболевшие COVID-19 люди могут заразиться штаммом коронавируса «Омикрон».