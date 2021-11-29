Джакарта, 29 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил всем сторонам о повышении бдительности после обнаружения нового штамма коронавирусу «омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

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Глава государства заявил, что пандемия по-прежнему будет представлять угрозу для мира в 2022 году.

«Неопределенность в секторах здравоохранения и экономики должна стать основой при планировании и реализации политических программ», — заявил Джоко Видодо.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анонсировала новый штамм коронавируса. Правительство Индонезии отреагировало на объявление, продлив период карантина для людей, прибывающих из-за границы, до 7 дней.