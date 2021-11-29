Благовещенск, 29 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В столице Амурской области в полицию поступило сообщение о минировании двух учреждений среднего образования. Сотрудники спецслужб были вынуждены эвакуировать всех из школ, взрывное устройство не было обнаружено, сообщило 29 ноября ИА ПортАмур.

monicore Эвакуация

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Эвакуция проводилась в школе № 17 и гимназии № 1. Из зданий экстренно вывели учеников, педагогов и персонал. Люди покидали учреждения под вой сирены. Школьников на время увели в детский сад.

Сообщения о минировании оказались ложными.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября неизвестные «минировали» школу в Новосибирске, 9 августа — детский сад и две школы в Улан-Удэ, 5 июля — четыре детских садов, пять школ, бизнес-центр и Амурского государственный университет в Благовещенске.