Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мужчина упал с общего балкона 16-го этажа жилого дома на прохожего. Об этом 29 ноября ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Новостройка

Несчастный случай произошёл 28 ноября около 22:40 мск на улице Кораблестроителей, 16/3, в Василеостровском районе Петербурга. Тело 33-летнего уроженца Свердловской области было обнаружено под окнами новостройки без признаков жизни.

Как уточняет телеканал «78», во время падения мужчина задел случайного прохожего, который в этот момент шел про тротуару. Потерпевшего с травмами госпитализировали в больницу.