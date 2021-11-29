Москва, 29 ноября 2021, 11:48 — REGNUM Исполнитель Филипп Киркоров высказался о смерти американского модельера и художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton Вирджила Абло. Артист опубликовал пост в память о дизайнере в личном Instagram-аккаунте 29 ноября.
https://www.instagram.com/p/CW1SbbaKXO9/
«Вирджил Абло — мое вдохновение и слабость. Он как будто сканировал меня и выдавал идеи и креатив, от которых у меня перехватывает дыхание. Ушла целая эпоха, креативный директор моей любимой мужской линии Louis Vuitton», — написал Киркоров в посте. Однако подписчики певца упрекнули его в том, что он не высказался о смерти его коллеги, музыканта Александра Градского.
«Сегодня ушел Градский, вот это был гений», — пишет valentinaa._sss.
«А ещё сегодня ушёл музыкант и вокалист с большой буквы — Александр Градский. Это ощутимей», — считает alevtina__markelova.
«Про Градского тоже написал бы», — прокомментировал пользователь ritik28_6666_28.
«Филипп Бедросович, и Градский ушёл. Почему не написали о нём?» — спрашивает sarra_angelova.
ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет скончался певец и композитор Александр Градский. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.
Читайте ранее в этом сюжете: Американские деятели культуры почтили память модельера Louis Vuitton